Son Mühür - Burdur’un Gölhisar ilçesinde, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy’un alkol alınan bir ortamda sela okutulması yönünde talimat verdiği öne sürüldü ve bu iddia kamuoyunda geniş çaplı tepki çekti.
Sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medyada tepki çeken görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken, Yeniden Refah Partisi yöneticisi Burhan Yıldırım da duruma tepki verdi. Yıldırım, paylaşımında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi etiketleyerek şunları ifade etti:
"Bu rakı masasında sela okutan arkadaş Burdur MHP İl Meclis Üyesi Abdullah Aksoy imiş. Yok bilmem Esra Erol, yok bilmem Müge Anlı, yok bilmem Serkan Toper yahu geçin bunların hepsini sorun en başta baş bozuk tuz kokmuş tuz çürümüş ve kimse kimseye dokunamıyor. Çünkü orada herkes herkesin açığını biliyor"
Başka suçlamalar da yapılmıştı
Geçen yıl, MHP Burdur İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy’a işkence ve adam kaçırma suçlamaları yöneltilmişti. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırıldığı ve işkenceye maruz kaldığı iddiaları üzerine, aralarında MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Ünlü’nün de bulunduğu 15 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.