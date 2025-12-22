İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, uzay keşif görevlerinde kullanılmak üzere otonom hareket kabiliyetine sahip özel bir robot geliştirdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim’in akademik danışmanlığında yürütülen projede, yaklaşık 15 aylık çalışmanın ardından “ECO Rover” adı verilen 50 kilogram ağırlığında bir keşif robotu üretildi.

Yapay zekâ destekli motor, bilimsel analiz modülü

Robotun üretim sürecinde eklemeli imalat, sac metal büküm ve kaynak tekniklerinden yararlanıldı. Motorun geliştirilmesi aşamasında yapay zekâdan faydalanılırken, bilimsel analiz yapılabilmesi amacıyla robota özel bir modül entegre edildi. Robotik kol, kamera ve çeşitli sensörlerle donatılan ECO Rover; otonom hareket edebilme, konum belirleme ve matkap mekanizmasıyla toprak örneği alma yeteneklerine sahip.

Tüm sistemler üniversite bünyesinde geliştirildi

Sürüş, güç ve kontrol sistemleri tamamen üniversite bünyesinde geliştirilen robotun, Mars ve Ay yüzeyinde etkin şekilde görev yapabilecek kapasitede olması hedeflendi. ECO Rover’ın, 2026 yılı temmuz ayında düzenlenecek Anatolian Rover Challenge yarışmasına katılması planlanıyor.

“Mühendislik açısından çok değerli bir çalışma”

Proje yöneticisi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, öğrencilerle birlikte mekanik, yazılım, elektronik ve kontrol sistemlerinin entegre edildiği nitelikli bir mühendislik çalışması ortaya koyduklarını belirtti. Uzay keşif robotlarında bulunması gereken temel fonksiyonların ECO Rover’da yer aldığına dikkat çeken Ekim, bu projeyle öğrencilerin takım çalışması, zaman yönetimi ve mühendislik etiği gibi mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Uzay alanındaki çalışmaların ülkelerin bilimsel, teknolojik ve stratejik geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ekim, “Bu tür projeler, gençlerin yalnızca teknik bilgi kazanmasını değil, aynı zamanda hayal kurmasını ve geleceğin teknolojilerini üretme cesareti edinmesini sağlıyor. Üniversite olarak hedefimiz, bilim ve teknolojiyi izleyen değil, bu alanlarda öncülük eden bireyler yetiştirmek. Bu çalışma, bu hedef doğrultusunda atılmış çok değerli bir adım” dedi.