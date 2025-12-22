İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öncülüğünde düzenlenen fikir atölyesi yarışmasında üniversite ve lise öğrencileri, yapay zekâ destekli su ve atık yönetimi projeleriyle sürdürülebilirliğe katkı sunan çözümler geliştirdi. Etkinlikte, özellikle İzmir’de giderek derinleşen su krizi ve atık yönetimi sorunları masaya yatırıldı.

Yapay zekâ ile çevre sorunlarına çözüm arayışı

İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile Technocity İzmir Teknoloji Geliştirme AŞ iş birliğinde düzenlenen “Atık ve Su Yönetiminde Yapay Zekâ Destekli Akıllı Çözümler” temalı fikir atölyesi, üniversite öğrencilerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pilot liselerde öğrenim gören gençleri bir araya getirdi. Programın açılışı Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Su yönetimi ertelenemez bir sorun”

Etkinliğin açılışında konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, sürdürülebilirlik alanında çözüm üretmenin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurguladı. İzmir’de yaşanan su krizine dikkat çeken Bulduklu, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesinin ciddi bir yönetim sorununa işaret ettiğini belirtti.

Yağmur yağıyor ama su tutulamıyor

Bulduklu, yoğun yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 1’in altına düşmesinin düşündürücü olduğunu ifade ederek, “İklim değişikliği elbette var ancak yağmur yağdığı, hatta sel yaşandığı halde kuraklıktan söz ediyorsak burada ciddi bir su yönetimi problemi vardır. Yağmur sularının kanalizasyona gitmesini engelleyecek, yağmur hasadı gibi alternatif uygulamalar artık hayata geçirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Gençler için bir yarışmadan fazlası

İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Anıl Baybura da etkinliğin yalnızca bir yarışma olmadığını belirterek, gençlerin sürdürülebilirlik odaklı düşünme, analiz yapma ve çözüm üretme becerilerini geliştiren önemli bir platform olduğunu söyledi. Baybura, üniversite-lise iş birliğinin erken yaşta farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlerden üniversiteye iş birliği mesajı

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Düzgün ise sahada atık ve su yönetimiyle ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, bu tür akademik çalışmaların yerel yönetimler için yol gösterici olduğunu dile getirdi. Düzgün, üniversitelerle kurulacak iş birliklerinin somut çözümler üretilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dereceye giren projeler belli oldu

İki gün süren fikir atölyesinin ardından jüri değerlendirmeleri tamamlandı. Üniversite kategorisinde Green Drain ekibi birincilik elde ederken, Badube ekibi ikinci, Piezotech ekibi üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Esoscan ekibi birinci olurken, Yıldızlar ekibi ikinci, Blue Shield ekibi üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Geliştirilen projelerin, yapay zekâ temelli çevre çözümleri konusunda hem akademik hem de yerel uygulamalara katkı sağlaması hedefleniyor.