Son Mühür- İzmir’de Buca Tınaztepe Mahallesi’nde yaklaşık 35 hektarlık alanın kullanım amacı değiştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan plan, bölgedeki mevcut orman alanının sağlık tesisleri ve sosyal altyapı alanlarına dönüştürülmesini öngörüyor.

Değişiklik, İzmir Valiliği’nin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla Bakanlığa ilettiği talep doğrultusunda yapıldı. Söz konusu alan, eski tapu kayıtlarında Kızıltepe ve Çipro Ormanı olarak geçerken, yeni planla birlikte büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş alanı statüsü kazandı.

Plan değişikliği ile bölgede 1200 yatak kapasiteli Buca Şehir Hastanesi, Bahar Merkezi Projesi ve UMKE depoları gibi sağlık ve acil müdahale birimleri inşa edilecek. Bahar Merkezi, ayakta ve yatarak hasta kabul edebilecek AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi), ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Bağımlılığı Tedavi Merkezi) ve rehabilitasyon merkezleri ile sosyal donatı alanlarını, spor komplekslerini ve peyzaj düzenlemelerini kapsayacak.

Bölge, güneyden İzmir Çevre Yolu, batıdan ise Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsü ile çevrili bulunuyor. Alanın mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ise 24 Eylül 2025 tarihli yazısında yaklaşık 357 bin metrekarelik alan için Sağlık Bakanlığı’na 2 yıllık ön izin vermişti.

Plan değişikliği, İzmir şehir merkezi içindeki ömrünü tamamlamış hastanelerin yenilenmesini, kent merkezinin güney ve doğu ilçelerindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasını ve şehirdeki sağlık altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Ayrıca, Bayraklı Şehir Hastanesi gibi mevcut tesislere alternatif oluşturulması da amaçlanıyor.

Resmî açıklama raporunda, söz konusu alanın önceki planlarda orman alanı olarak yer aldığı, alt ölçekli imar planlarının bulunmadığı ve değişiklik teklifinin Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere iletildiği vurgulandı.

İmar planı duyurusunun imar plan değişikliği gerekçe raporunda yer alan bilgiler şu şekilde;