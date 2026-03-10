Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in tarihi dokusuyla öne çıkan semti Basmane, sanatın dönüştürücü gücüne ev sahipliği yaparak toplumsal bir farkındalık projesine imza atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kapılarını açan “İmgeye İtiraz” sergisi, kadına yönelik yerleşik algıları ve görsel kültürün dayattığı kalıpları estetik bir perspektifle masaya yatırıyor. Bıçakçı Han’ın otantik atmosferinde hayat bulan bu anlamlı etkinlik, sanatseverleri sadece izlemeye değil, mevcut düzene dair derin bir sorgulama sürecine girmeye davet ediyor.

Bıçakçı Han’da sanatla gelen eleştirel bakış

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine binaen organize edilen sergi, Safiye Otman tarafından kurulan Gallery SO’nun küratöryel vizyonuyla şekillendi. "İmgeye İtiraz" başlığı altında toplanan eserler, toplumsal cinsiyet rollerinin inşasını ve bu süreçte kadının nasıl konumlandırıldığını mercek altına alıyor. Sanatın sessiz ama etkili dilini kullanan sergi, tarihsel süreç içerisinde kadın kimliğine giydirilen imgelerin ne kadarının gerçeği yansıttığını, ne kadarının ise yapay bir kurgudan ibaret olduğunu tartışmaya açıyor.

35 sanatçıdan ortak manifesto: Görünür olanın ötesi

Sergi, hem yerli hem de uluslararası arenadan toplam 35 yetkin sanatçının disiplinler arası çalışmalarını bir araya getiriyor. Kadın bedeninin ve ruhunun sanat tarihindeki serüvenini ele alan bu çok sesli seçki, izleyiciye görünür olanın ardındaki politik ve kültürel kodları çözme fırsatı sunuyor. Her bir sanatçı, kendi üslubuyla imgenin otoritesine karşı bir duruş sergilerken, kadın temsiliyetinin sadece bir figürden ibaret olmadığını, derin bir hikâyenin ve direncin sembolü olduğunu vurguluyor.

30 Mart’a kadar sanatın itirazına tanıklık edin

İzmir’in kültür-sanat hayatına dinamizm katan bu proje, imgelerin ardındaki saklı anlatıları yeniden okumak isteyenler için eşsiz bir zemin hazırlıyor. Sanatın eleştirel yönünü ön plana çıkararak izleyiciyi pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp aktif bir düşünür haline getirmeyi amaçlayan etkinlik, Mart ayı boyunca şehrin en önemli duraklarından biri olmaya aday. Toplumsal cinsiyet adaletini sanatın pencerelerinden görmek isteyen vatandaşlar, Bıçakçı Han’daki bu etkileyici koleksiyonu 30 Mart tarihine kadar ziyaret ederek sanatın itiraz dolu sesine kulak verebilecek.