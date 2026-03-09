Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, katıldığı bir canlı yayında Türkiye’nin savunma stratejileri ve bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Toplumsal dirençliliğin ve hukukun üstünlüğünün askeri sistemler kadar hayati olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, son dönemde yaşanan füze hareketliliği ve savunma projelerindeki gecikmelere dikkati çekti.

İmamoğlu’nun tutukluluğunu hatırlattı

“İstediğiniz kadar zuma sistemine sahip olun, istediğiniz kadar gemilere ve uçaklara sahip olun. Toplumsal dirençliliği olmayan toplumların milletlerine hal düşüğünü görüyorsunuz” sözleriyle açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, “Umarım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde demokratik ve adil yönetim, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlüklerin korunması tesis edilir” diyerek şu anda tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu hatırlattı.

“Ya bilerek ve isteyerek ya da…”

Füzelerin İran’dan atıldığının kesin olduğunu söyleyen Bağcıoğlu, “Bunların tespit edenlerden biri kürecik radarı, diğeri ABD savaş gemilerinin kabiliyeti… Atıldığı andan itibaren nereden atıldığını tespit ediyorlar. Yani Milli Savunma Bakanlığı da İran'dan atıldığını belirttiği için bu artık İran'dan atıldı, atılmadı ya da başka ülke attı diyerek yanlış provokasyon demeye gerek yok. İki ihtimal var. Ya bilerek isteyerek, hedefleyerek Türkiye'ye attılar ya da füze bir sapma yaşadı, kontrol dışına çıktı. Ondan sonra Türkiye hava sahasına girdi, vuruldu. Ama beş gün içinde ikinci defa bunun yapılması bilerek isteyerek atıldığını gösteriyor. İran’a gerekli uyarılar yapılabilir ama diplomasi açıdan baktığında her an her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

“S400'ün alımı büyük bir hataydı”

İran’da yönetimin değiştiğini hatırlatan Bağcıoğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı ve devrim muhafızları ayrı mesajlar veriyor. Dolayısıyla burada bir grup, sertlik yanlısı bu tip hareketleri bir diğer devletleri provoke etmek isteyebilir. Bunları karşı taraf yapar. Yani yapmak zorunda değil, onlardan bu beklenir zaten. Askeri tedbirler ihtimaline göre hazırlık yaparsınız. Dolayısıyla burada Türkiye ne yapacak? Türkiye buradaki hava savunmasını, balistik hava, füze hava savunmasını Akdeniz'deki Amerikan gemilerine bağlayamaz. Çünkü onların farklı görev öncelikleri olabilir. İsrail'e yoğun saldırı olur oraya destek sağlayabilir. Başka kendi milli görevleri olabilir. Burada yapılacak şey, burada özellikle şunu vurgulayarak söylüyorum. S400'ün alımı büyük bir hataydı. S400 alımı nedeniyle ambargolara maruz kaldık. Birçok projemiz akamete uğradı.”

“Hava savunma muhribimizin inşası 2024 yılında başladı”

“Devletler arası bir çatışma ortamında Türkiye hedef alınıyor” sözleriyle devam eden Bağcıoğlu, “5 gün içinde iki defa. Dolayısıyla eldeki bütün imkanlar kullanılmalı. Bizim dediğimiz S400, her ne kadar karşı olsak da elimizdeki sistem o şu anda balistik füze kabiliyetinde. Bizim elimizde istihbarat kaynağı yok. Devlet mutlaka bunun nereye geldiğini iz bilgileri takip ederek belirlemiştir. O bölgeleri savunacak şekilde S400'ün kullanılması gerekiyor. Bakın biz yıllardır şunu vurguluyoruz. DF2000 denen Türk hava savunma muhribi projesi vardı. 15 yıl gecikti bu. 20 yıl gecikti geçen sene başladı. Bütün dünyada hava savunma muhripleri yani büyük gemileri etkin olarak kullanılıyor. Bakın bugün Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetimine hava savunma fırkateynini gönderdi. İngilizler de Dragon isimli hava savunma muhribini gönderiyor Kıbrıs'a. Ama bizim hava savunma muhribimizin inşası 2024 yılında başladı. Kıbrıs’a F16 gönderilmesini zaten söylüyorduk. Biz aynı zamanda fırkateyn olarak da gönderilmesini istiyoruz. Su üstü gemilerimizin mevcudiyeti vurgulanmalı. TSK’nın bu gücü ve kabiliyeti yanlış siyasi direktiflerle harcanmamalı. Bir silahlı çatışma vuku buluyor, karşımızda kimin olduğu belli değil. Şüphe aklın yarısıdır prensibi ile her türlü tedbiri almamız lazım” diye konuştu.