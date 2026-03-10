Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, modern kent dokusunu muhafaza etmek ve vatandaşların günlük yaşam konforunu en üst seviyeye taşımak amacıyla ilçe genelindeki denetim mekanizmalarını sıkılaştırdı. Kamusal alanların asıl sahibi olan yayaların geçiş güzergahlarını daraltan her türlü unsura karşı başlatılan operasyonlar kapsamında, kentin yoğun noktaları mercek altına alındı. Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle kaldırım ve yol işgallerine karşı kararlı bir duruş sergilenerek, ilçenin sokakları estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturuldu.

Mahalle mahalle temizlik: Alaybey, Nergiz ve Aksoy’da denetim çarkı

Belediye ekiplerinin son dönemdeki saha rotası Alaybey ve Nergiz mahalleleri ile Aksoy Mahallesi’nin en işlek arterlerinden biri olan Ali Alp Böke Caddesi oldu. İşgal yoğunluğunun tespit edildiği bu bölgelerde gerçekleştirilen eş zamanlı kontrollerde; yaya trafiğini sekteye uğratan reklam panoları, flamalar ve usulsüz şekilde yerleştirilen dubalar tek tek toplandı. Kaldırımların asli fonksiyonuna dönmesi adına yürütülen bu fiziksel müdahaleler, Karşıyaka’nın sokak dokusunu daha ferah ve erişilebilir kıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı hareket eden ticari işletmelere, işgaliye sınırları ve kamusal alan kullanımı konusunda detaylı bilgilendirmeler yapılarak, benzer ihlallerin tekrarlanmaması hususunda gerekli uyarılar iletildi.

Başkan Yıldız Ünsal’dan "Tavizsiz kent disiplini" mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yürütülen denetimlerin yalnızca bir kural uygulaması değil, aynı zamanda bir hak arama mücadelesi olduğunun altını çizdi. Ortak kullanım alanlarının bireysel çıkarlar doğrultusunda daraltılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Ünsal, özellikle engelli vatandaşların ve bebek arabasıyla sokağa çıkan ebeveynlerin hareket özgürlüğünü korumayı temel öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Kent disiplininden ödün verilmeyeceğini vurgulayan Ünsal, adil bir şehir yaşamı için yasal prosedürlerin kararlılıkla işletileceğini hatırlattı.

Engelsiz ve konforlu bir Karşıyaka için kararlı adımlar

İşgal denetimlerinin sadece belli dönemlerle sınırlı kalmayacağını, Karşıyaka’nın her noktasında rutin hale getirileceğini açıklayan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, hedeflerinin herkes için konforlu bir kent yaratmak olduğunu söyledi. Ünsal, "Halkımızın huzurunu kaçıran, yürüme yollarını bariyerlerle engelleyen uygulamalara karşı yasal yaptırımlarımızı sürdüreceğiz. Bizim amacımız, Karşıyaka sokaklarında her bireyin güvenle ve hiçbir engel takılmadan hareket edebilmesidir. Daha düzenli, daha medeni ve daha yaşanabilir bir ilçe için sahadaki varlığımızı artırarak devam ettireceğiz," sözleriyle belediyenin gelecek vizyonuna dikkat çekti.