Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kültür sanat yaşamı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde emsali az rastlanır bir müzik şölenine tanıklık etti. Türkiye’nin kadın müzisyenleri tek bir çatı altında toplayan en kapsamlı kolektif oluşumu Sisters Music Chain (SMC), İstinye Art Pervasız Sahne’de gerçekleştirdiği görkemli konserle şehre damga vurdu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği ve "kapalı gişe" olarak kayıtlara geçen bu özel gecede, 14 seçkin kadın solist ve tamamı kadın sanatçılardan oluşan dev orkestra, notaların gücüyle kadın dayanışmasını haykırdı.

Sahneden yayılan kadın enerjisi İzmir’i sardı

SMC İzmir ekibinin ikinci büyük buluşması niteliği taşıyan organizasyon, sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda kolektif bir üretim zaferi olarak hafızalara kazındı. Konserin ilk notasından son anına kadar süren yüksek enerji, salondaki dinleyicileri kimi zaman derin bir hüzne sevk ederken kimi zaman da coşkulu danslarla ritme ortak etti. Etkinliğin hazırlık aşamasından teknik yönetimine, mutfağından sahne önüne kadar her detayının tamamen kadın eliyle şekillendirilmiş olması, 8 Mart’ın özündeki "emek" vurgusunu somut bir gerçekliğe dönüştürdü.

Funda Lena: "Müzik, acıyı ve sevinci aynı notada buluşturur"

Gecenin anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştiren Sisters Music Chain Kurucusu Funda Lena, müziğin sadece bir ritim dizisi değil, toplumsal bir hafıza aktarıcısı olduğunu belirtti. 8 Mart’ın hem bir farkındalık hem de bir varoluş mücadelesi olduğunu vurgulayan Lena, "Müzik, yalnızca bir eğlence aracı değildir; o, hüznün ve sevincin, acının ve mutluluğun en rafine ifade biçimidir. Biz bu gece burada iki zıt duyguyu aynı notada birleştirerek hem geçmişimizdeki mücadeleleri anıyoruz hem de bugünkü varlığımızı büyük bir gururla kutluyoruz," diyerek platformun vizyonunu özetledi.

Notaların üretim fabrikası: Sisters Music Chain

Ekim 2023 tarihinde temelleri atılan ve kısa sürede ülke genelinde 500 kadın müzisyeni bünyesine katan SMC, artık sadece bir dayanışma ağı olmanın ötesine geçerek gerçek bir "proje üretim merkezi" kimliğine büründü. Yaklaşık 2,5 yıllık süreçte imza attığı nitelikli projelerle adından söz ettiren platform, önümüzdeki dönemde de sanatsal üretimlerine hız kesmeden devam etmeyi hedefliyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yeni sahne performansları, albüm çalışmaları ve farkındalık yaratan kolektif projelerle kadın sanatçıların sesi her geçen gün daha gür çıkmaya devam edecek.

Sanatın mutfağındaki kadın imzası

SMC; kadın sanatçıların müzik endüstrisindeki temsiliyet oranını artırmak, profesyonel iletişim ağlarını güçlendirmek ve eğitim odaklı bir savunuculuk zemini oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 8 Mart konserinde sahne alan orkestrada Ayfer Akyağcı (gitar), Burcu Çetin (saksafon), Ece Oğuz (keman), Esra Örs (flüt), Merve Erol (klavye), Tuğçe Zorlu İpek (bas gitar) ve Yağmur Baran (davul) enstrümanlarıyla devleşirken; Arzu Alkaşı Yılmaz, Ayçanur Bilir, Berna Toygar, Didem Kasal Esentürk, Elif Özalpaşan Özbinzet, Eylem Güler, Esra Örs, Ezgi Faiz, Handan Yetkin, Nihal Gülkandil, Nuran Boyacıoğlu, Nüket Üke, Sibel Ünlüsoy ve Zehra Başak Tırnaklı vokalleriyle izleyicileri büyüledi. Gecenin sonunda salonu dolduran yüzlerce sanatsever, bu dev kadroyu dakikalarca ayakta alkışlayarak İzmir’in sanat tarihindeki bu özel geceyi taçlandırdı.

