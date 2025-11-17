Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklara unutulmayacak bir uzay deneyimi sundu. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü’nde 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşen “Hayalindeki Uzayı Çiz – Kampüsü Ücretsiz Gez” etkinliği, yoğun katılımla tamamlandı.

Etkinliğe katılan 650 çocuk, hayal ettikleri uzayı resme döküp kampüse getirdi. Rengârenk çizimler kampüs içerisinde sergilenirken, minikler planetaryum gösterileri, uçuş simülasyonları, gökyüzü gözlem alanları ve interaktif uzay deneyimleri gibi birçok etkinliği ücretsiz şekilde keşfetti. İki gün süren program, çocuklara eğitim ve eğlenceyi bir arada sundu.

Hayaller tuvale, tuval uzaya taşındı

Etkinlik boyunca çocuklar uzaya dair temel bilgileri eğlenceli atölyelerde öğrendi. Aynı zamanda ekip çalışması, üretkenlik ve yaratıcılık becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Sergilenen çizimler ziyaretçilerden büyük ilgi aldı. Küçük katılımcılar, eserlerinin kampüs içerisinde yer almasıyla büyük gurur yaşadı.

Başkan Yıldız: “Çocuklarımızın hayalleri geleceğimizi aydınlattı”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın hayal gücü, geleceğin bilim insanlarını, astronotlarını ve mucitlerini yetiştirecek en büyük güç. Onların uzaya duyduğu ilgiyi desteklemek ve bilimle iç içe büyümelerini sağlamak bizim en önemli sorumluluğumuz. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsümüzü bu amaçla kurduk. Bugün burada 650 çocuğumuzun çizdiği uzayı görmek, gözlerindeki ışığa tanıklık etmek bize tarifsiz bir mutluluk verdi. Çiğli’de bilimin ışığında büyüyen bir nesil yetişti.”