Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 2025-2026 dönemine coşkulu bir törenle girdi. Merkezden yararlanan vatandaş sayısı geçen yıl 26 iken bu yıl 106’ya çıktı. Bu artış, Bornovalıların sağlıklı ve aktif yaşama gösterdiği ilginin somut göstergesi oldu.

Şiirler, marşlar ve zeytin fidanlarıyla anlamlı kutlama

Açılış töreninde merkezden mezun olan katılımcılar hazırladıkları koro performansıyla sahne aldı. Şiir ve marş programları salonda renkli ve duygu dolu bir atmosfer yarattı.

Minik Ayşe Ela Gültekin’in “10 Kasım” şiirini okuması salonda duygu yoğunluğu oluşturdu. Birsen Aktaş’ın seslendirdiği Atatürk Marşı büyük alkış aldı.

Tören sonunda yeni dönem pastası kesildi. Katılımcılara zeytin fidanı ile Bornova Kınalı Bamyası tohumları hediye edildi. Böylece etkinlik, sağlıklı yaşam temasını doğa ile buluşturan anlamlı bir mesajla tamamlandı.

“Sağlığı geliştiren belediye unvanı Bornova’nın”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, törende yaptığı konuşmada Bornova Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Sağlığı Geliştiren Belediye” unvanını üçüncü kez aldığını hatırlattı. Bölük şöyle dedi:

“Bu unvan Türkiye genelinde yalnızca sekiz belediyede bulunuyor. Bornova olarak bu başarıyı sürdürmekten büyük gurur duyduk. Sağlık, yalnızca hastalıkların olmaması değil; yaşamın her anını daha nitelikli hâle getirme gücüdür. Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve yaş almış büyüklerimizin esenliği bizim önceliğimizdir.”

Her yaşta aktif, üretken ve sağlıklı yaşam

Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü sağlık odaklı sosyal hizmetlerin önemli merkezlerinden biri olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi; yaş almış bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan desteklenmesini hedef alan kapsamlı bir yapı sundu.

Merkezde hekim, diş hekimi, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, berber ve hasta bakım uzmanları görev yaptı. Her ayın ilk haftasında yapılan ev ziyaretleriyle vatandaşların sağlık durumu yerinde değerlendirildi.

Kronik hastalık yönetimi, ağız ve diş sağlığı, kadın sağlığı, menopoz ve fiziksel aktivite gibi başlıklarda farkındalık programları düzenlendi. Bornova Belediyesi, bu hizmetlerle yalnızca hastalıkların önlenmesini değil; her yaştan bireyin daha aktif, üretken ve sosyal bir yaşam sürmesini amaçladı.