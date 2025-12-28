Son Mühür- Televizyon dünyasının son dönemde öne çıkan isimlerinden Dilin Döğer, rol aldığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Zerrin karakteriyle izleyiciden tam not alıyor.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Döğer’in, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden aldığı ölüm tehdidi ise yargıya taşınmıştı.

Sosyal medyadan gelen tehdit adliyeye taşındı

Dilin Döğer, sosyal medya hesabına gelen ve İngilizce olarak yazılmış ölüm tehdidi içeren mesaj sonrası büyük korku yaşadı.

Mesajı gönderen kişinin gerçek kimliğini ve fotoğrafını gizlemesi üzerine oyuncu, hukuki süreci başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Kişilik haklarıma açık bir saldırı”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde Döğer, kendisine yönelik hakaret ve ölüm tehdidinin kişilik haklarına açık bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

Tehdit mesajı sonrası ciddi endişe yaşadığını belirten oyuncu, şüphelinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık soruşturma başlattı

Yapılan başvurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında tehdit mesajına ilişkin teknik ve dijital incelemeler gerçekleştirildi.

Kimlik tespit edilemeyince takipsizlik kararı verildi

Sabah'ın haberine göre; soruşturma sürecinde, ölüm tehdidini gönderen kişinin kimliğinin tespit edilemediği belirlendi.

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin kimliğine ulaşılamaması gerekçesiyle dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.