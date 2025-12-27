Sanatçı Ümit Besen, kızı Ezgi Besen hakkında sosyal medyada yeniden dolaşıma giren paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Besen, söz konusu bilgilerin yeni olmadığını vurgulayarak, kamuoyunda oluşan yanlış algıya açıklık getirdi.

Viral paylaşımlar sonrası açıklama geldi

Ezgi Besen’in Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye hâkim olarak atandığına dair haberlerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Ümit Besen, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sanatçı, dolaşıma sokulan içeriklerin eski tarihli bilgilerden oluştuğunu belirtti.

“Yeni bir gelişme değil”

Instagram hesabından açıklama yapan Ümit Besen, kızının meslek hayatına ilişkin sürecin uzun yıllara dayandığını ifade etti. Besen, “Sosyal medyada viral olmuş, ancak bu yeni bir haber değil. Kızım Ezgi, İstanbul Üniversitesi mezunu. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 8 yıldır hâkim olarak görevini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Meslek yolculuğu hatırlatıldı

Ümit Besen’in açıklamasıyla birlikte Ezgi Besen’in kariyerine dair detaylar da yeniden gündeme geldi. Hukuk eğitiminin ardından avukatlık yapan Ezgi Besen, ardından hâkimlik mesleğine geçerek çeşitli görevlerde bulundu.

Destek mesajlarına teşekkür

Sanatçı Besen, paylaşımında kızına yönelik olumlu yorumlar ve iyi dilekler için de teşekkür etti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören açıklama, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Sosyal medyada yanlış algı uyarısı

Ümit Besen’in açıklaması, sosyal medyada sıkça karşılaşılan “eski haberlerin yeniymiş gibi paylaşılması” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Sanatçının net ifadeleri, konuyla ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi.