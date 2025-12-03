Son Mühür- Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehirde canlandırdığı “Zerrin” karakteriyle gündemde olan oyuncu Dilin Döğer, sosyal medya üzerinden aldığı ağır hakaretler ve ölüm tehditleri nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Döğer, kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan hesabı fark ettikten sonra kullanıcıyı takibe aldı.

Ancak takip ettiği kişinin bu kez İngilizce ifadelerle ölüm tehdidinde bulunması üzerine genç oyuncu hukuki süreç başlatma kararı aldı.

Gerçek adını ve fotoğrafını gizleyen sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunan Döğer, paylaşımların açık bir şekilde kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

“Ölümle tehdit edildim”

Oyuncu, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini açıkça ifade etti.

Yaşadığı korkuyu anlatan Döğer, tehdit mesajlarını atan kişinin bulunarak cezalandırılmasını talep etti. Döğer’in başvurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesabının sahibinin tespiti için gerekli işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.