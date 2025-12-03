Son Mühür- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelin yeni balo salonunun açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Geceye ünlü isimler katılırken, sahne performansını gerçekleştiren Koray Avcı yaşanan bir olay nedeniyle gündeme oturdu.

Davetliler arasında ünlü model Gizem Özdilli’nin de yer aldığı gecede, bir dinleyicinin sahneye para fırlatması tansiyonu yükseltti.

Duruma anında tepki veren Avcı, mikrofonu eline alarak dinleyiciye seslendi. Ünlü şarkıcı, “Bizim sahnede para atılmaz; burada dertleşilir, muhabbet edilir.

Bizim sahnede aşk var. Dertlerinizi unutun, bizim paraya ihtiyacımız yok, buraya eğlenmeye geldik” sözleriyle sahne anlayışını vurguladı.

“Atatürk resimli para yere atılmaz” diyerek geri iade etti

Snob Magazin’in haberine göre; Avcı, konuşmasının ardından yere atılan paraları ekip arkadaşlarıyla birlikte tek tek topladı.

Parayı atan kişiyi bulan ünlü sanatçı, banknotları kendisine iade ederek dikkat çeken bir uyarıda bulundu: “Üzerinde Atatürk resmi olan para yere atılmaz.”

Kısa süreli gerginliğin ardından salonda alkışlar yükseldi. Avcı, yaşanan olayın yatışmasıyla birlikte konserine kaldığı yerden devam ederek geceyi sorunsuz tamamladı.