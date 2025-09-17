Son Mühür- NOW ekranlarında 29 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşması planlanan “Ben Leman” dizisi, daha başlamadan önemli bir değişiklik yaşadı.

Kanal D’nin fenomen yapımı Uzak Şehir yeni sezonunu yaklaşık 14 reyting ile açınca, Ben Leman’ın yayın günüyle ilgili kritik bir karar alındı.

Yayın günü Cuma’ya alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; NTC Medya imzalı yapımın yayın günü pazartesiden cuma gününe çekilmesi planlanıyor.

Dizinin gün değişikliği haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yeni fragmanın da tarihsiz olarak paylaşılması dikkat çekti.

Güçlü kadro ve özgün hikaye

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Semih Bağcı’nın üstlendiği dizinin hikayesi Yekta Torun tarafından kaleme alındı.

Senaryo ekibinde Torun’a, deneyimli isimlerden Hilal Yıldız eşlik ediyor. Bu güçlü kadro, Ben Leman’ı sezonun en iddialı yapımlarından biri haline getiriyor.

Ben Leman dizisinin konusu ne?

İzleyiciyi geçmişle bugünün kesiştiği dramatik bir dünyaya davet eden “Ben Leman”, Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir karakterlerinin hayatlarına odaklanıyor.

Yıllar önce gizlenen sırların açığa çıkmasıyla dostlukların, aşkların ve aile bağlarının sınandığı hikaye; sakin görünen yaşamların ardında kopan fırtınaları gün yüzüne çıkarıyor.