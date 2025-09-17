Son Mühür/Merve Turan- “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi görüyordu.

İntihar iddiaları aile tarafından yalanlandı

Son günlerde oyuncunun intihar girişiminde bulunduğu yönünde haberler gündeme gelmişti. Ancak Özkan’ın ailesi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun durumu hakkında ailesi, “Abimi ziyaret ettim. Şu anda bilinci açık ve konuşabiliyor.

Sadece kalp ritmi biraz düşük, ancak doktor kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise alınacak ya da taburcu edilecek. Ardından karaciğer nakli süreci başlayacak. Dualarınızı eksik etmeyin” açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medyadan sağlık durumunu duyurdu

Beklenen haber geldi ve Ufuk Özkan sosyal medya hesabından taburcu olduğunu açıkladı. Paylaşımında şunları ifade etti:

“Arayan ve soran herkese çok teşekkür ederim.

Sevginizi iliklerime kadar hissettim ve bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi nedeniyle vücudumda lekeler oluştu ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim, çok teşekkürler.”