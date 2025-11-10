Son Mühür- PortakalAltı Buluşmaları kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alan Cem Erdost İleri, güçlü performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İleri’yi konser boyunca ünlü sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Sahne enerjisi, farklı tarzların buluşması ve ortak türkülerle gece renklenirken, izleyiciler coşku dolu anlara tanıklık etti.

Jehan Barbur’dan Erkan Bektaş’a

Konserde Jehan Barbur, Erkan Bektaş, Özge Arslan, Ali Seçkiner Alıcı ve Ozan Akbaba sahne aldı. Sanatçılar, kimi zaman duygu dolu kimi zaman neşeli anlar yaratan ortak performanslarla Bostancı Gösteri Merkezi’nde adeta müzikal bir şölen sundu.

Ozan Akbaba’dan büyük sürpriz

“Uzak Şehir” dizisinin Cihan karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Ozan Akbaba, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Şovuyla büyük beğeni toplayan Akbaba, sahnede saz çalarak Üç Telli Turnam, Halaylar, Ey Benim Deli Gönlüm gibi sevilen türküleri seslendirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Akbaba, performansı sırasında ayakta alkışlandı.

Hareketli parçalarla halay coşkusu

Ozan Akbaba, hareketli parçalar sırasında sahnede davul çalarak hem salonu hem de sanatçı dostlarını halaya kaldırdı. Coşku dolu anlar, gecenin en unutulmaz detayları arasında yer aldı.