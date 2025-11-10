Son Mühür- Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Seda Sayan, zaman zaman gündeme düşen açıklamalarıyla magazin dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Daha önce "Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin beni ilgilendirmez" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Sayan, bu kez ev hanımlarına yönelik farklı bir tavsiyeyle konuşuluyor.

Eski atletleri atmayın

Son olarak katıldığı bir televizyon programında izleyicilere seslenen 62 yaşındaki şarkıcı, ev işlerini kolaylaştıracak pratik bir yöntem paylaştı. Sayan, “Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla cam silmek çok kolay ve hiç iz bırakmıyor” diyerek hem şaşırttı hem de güldürdü. Ünlü isim, gündelik yaşamda küçük ama etkili ipuçları sunarak takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyada gündem oldu

Sayan’ın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar öneriye hem destek verirken hem de esprili paylaşımlarla tepki gösterdi. Ünlü isim, bir kez daha gündem olmayı başardı.