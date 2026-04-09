Son Mühür- İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla aralarında oyuncu, müzisyen ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma genişliyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik olduğu öğrenilmişti.

Dosya kapsamında haklarında işlem başlatılan isimlerin farklı sektörlerden tanınmış kişiler olması dikkat çekti.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya dünyasından tanınan kişiler yer aldı.

Sinem Ünsal’dan ilk açıklama geldi

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden biri olan Sinem Ünsal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna seslendi. Çekimler için Mardin’de bulunduğunu belirten Ünsal, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım."

Gözaltı kararı verilen isimler kimler?

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişi şu şekilde sıralandı:

Hafsanur Sancaktutan,

Emir Can İğrek,

Somer Sivrioğlu,

Serra Pirinç,

Ogün Alibaş,

Utku Ünsal,

Sinem Özenç Ünsal,

Elif Büşra Pekin,

Ahsen Eroğlu,

Burak Deniz,

Mert Demir,

Emre (FEL) Öztürk,

Norm Ender,

Enes Güler.