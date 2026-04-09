Son Mühür- Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) çıkacak sonucu beklemeden özel bir laboratuvarda yaptırdığı testin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

ATK sonucunu beklemeden özel test yaptırdı

Soruşturma kapsamında saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Simge Sağın, süreç devam ederken ayrıca Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda test yaptırmıştı. Ünlü şarkıcı, bu adımı “şeffaflık” amacıyla attığını belirtti.

Zor bir gün geçirdiğini ifade eden Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ben kendime güveniyorum. Sonuçları da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." demişti.

Avukatı test sonucunu duyurdu

Simge Sağın’ın avukatı Eda Salman tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel laboratuvardan alınan ilk test sonucunun çıktığı bildirildi. Açıklamada, idrar testinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

Avukat Salman’ın açıklaması şöyle: "Müvekkil Simge Sağın dün Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği vermiştir.

Şeffaflık ilkesi gereği ayrıca Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda da idrar, kan ve saç testlerini yaptırmıştır.

Bugün tarafımıza ulaşan idrar testi sonucunda müvekkilimize ait herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmamıştır.

Testte yalnızca müvekkilin e-Nabız sistemine kayıtlı, doktorları tarafından reçete edilmiş ve uzun süredir kullandığı ilaçlara ilişkin bulgular yer almaktadır.

Adli Tıp Kurumu ve ilgili laboratuvardan gelecek kan ve saç testlerinin sonuçları da aynı şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda birçok ünlü isim hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında; “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” ve “uyuşturucu madde temin etmek” suçlarına iştirak ettikleri iddiasıyla aralarında Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner ve Bengü gibi isimlerin de bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.

6 kişi serbest bırakıldı, 3 isim adliyeye sevk edildi

Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan isimlerden 6’sı serbest bırakılırken, Simge Sağın, Melek Mosso ve DJ İlkay Şencan adliyeye sevk edilmişti.

Simge Sağın hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Savcılık, 3 isim hakkında adli kontrol talebinde bulunmuştu. Mahkeme, Melek Mosso hakkında herhangi bir adli kontrol uygulamazken, Simge Sağın ve İlkay Şencan için yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.