Son Mühür- Yoğun tempoda yeni sezon çekimlerine devam eden Ünsal, sosyal medya hesabından setten bir kare paylaştı. Elinde senaryo bulunan bir pozunu takipçileriyle paylaşan oyuncu, farkında olmadan dizinin kritik sahnelerini ortaya çıkardı.

Senaryo detayları dikkatli gözlerden kaçmadı

Ünsal’ın paylaştığı fotoğrafta, senaryodaki yazıların net bir şekilde okunabildiği fark edildi. Dizi takipçileri kareyi büyüterek detaylı inceledi ve senaryodaki bazı sahneleri deşifre etti.

Sosyal medyada “spoiler” tartışması

Paylaşımın ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oluştu. @marioreji1 adlı bir kullanıcı, “Deniz avluda bisiklet sürüyormuş. O sırada Şahin ve Kaya ile ilgili bir şey yazıyor. Pakize fark etmiyormuş, sonra Ümmü mutfaktan çıkıyormuş, donakalıp bakışıyorlarmış. Üst tarafındaki paragraf da öfke ve kinle dolu” ifadelerini yazarak fotoğrafta yer alan senaryo kısmını ifşa etti.

Sinem Ünsal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, yapım ekibinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi ekibinin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı merak konusu oldu.