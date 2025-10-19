Son Mühür- 44 yaşındaki ünlü yıldız, ten rengi bir maske takarak etkinliğe katıldı. Saçlarını da içine alan bu maske, Kardashian’ın yüzünü tamamen gizledi. Fotoğrafçılara poz verirken taktığı maskenin yanı sıra, giydiği Maison Margiela imzalı elbise de gecenin dikkat çeken parçalarından biri oldu.

Maison Margiela imzalı elbise beğeni topladı

Kardashian’ın tercih ettiği nude tonlarındaki korseli elbise, vücudu saran yapısıyla dikkat çekti. Elbisenin eteğinden uzanan kumaş parçaları, yarasa kanadını andıran bir etki yaratarak sahnede dramatik bir görünüm oluşturdu. Yıldız isim, zaman zaman maskesini düzeltirken bu efektin göz alıcılığını artırdı.

Aksesuar seçimiyle göz kamaştırdı

Kombinini dev taşlarla süslenmiş pırlanta bir choker kolye, zümrüt yüzükler ve pençe şeklinde uzun tırnaklarla tamamlayan Kardashian, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yine başardı.

Daha önce de maskeli görünümüyle gündem olmuştu

Bu, Kim Kardashian’ın yüzünü kapatan bir maskeyle katıldığı ilk davet değil. Ünlü isim, 2021 Met Gala’da da tamamen siyah bir kıyafetle ve yüzünü örten maskeyle katılmış, o dönem sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Moda dünyasında sınırları zorluyor

Kim Kardashian, cesur ve sıra dışı tarzıyla moda dünyasında sık sık tartışma yaratan bir figür olmaya devam ediyor. Los Angeles’taki gecede sergilediği bu son görünümü de, onun neden yıllardır “etkinliklerin en çok konuşulan ismi” unvanını koruduğunu bir kez daha kanıtladı.