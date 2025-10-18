İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, test sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyunda yankı uyandıran gelişmeler yaşandı. Dosyada adı geçen dört ünlü isim — Dilan Polat, Deren Talu, Defne Samyeli ve Birce Akalay — test sonuçlarına tepki gösterirken, sonucu temiz çıkan İrem Derici sosyal medya paylaşımıyla sessizliği bozdu.

İrem Derici: “Beton Derici’ye güvenin, sonuçlarım tertemiz”

Test sonucu temiz çıkan İrem Derici, gözaltı sürecinin ardından yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekti. Daha önce “Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları paylaşacağım” diyen Derici, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı:

“Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!”

Derici’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat: “Kanımda çıkabilecek tek şey ilaç”

Test sonucu pozitif çıkan Dilan Polat, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde açıklama yaptı. Uyuşturucu iddialarını kesin bir dille reddeden Polat, “Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar” dedi.

“Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım, hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar.”

Polat’ın açıklaması sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Deren Talu: “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım”

Sonucu pozitif çıkan bir diğer isim Deren Talu da sonuçlara itiraz etti. Genç model, “Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar doğru değil” dedi.

Talu, testte çıkan maddenin kullandığı antidepresanın etken maddesi olduğunu belirtti:

“Kanımda sadece sertralin vardı. Bu da antidepresanımın etken maddesi. Bağımsız bir kurumda yeniden test olacağım, adımın karalanmasına izin vermem.”

Defne Samyeli: “Adli Tıp’a güvenmiyorum”

Kızı Deren Talu’nun ardından açıklama yapan Defne Samyeli, hem soruşturmaya hem de test sonuçlarına tepki gösterdi. Samyeli, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin yeterli denetim yapmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Ben sadece uyuşturucu değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim. Ancak bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Çocuklarım için bağımsız bir hastanede testleri yeniden yaptıracağız.”

Birce Akalay: “Kullandığım ilaçlar yanlış yorumlandı”

Oyuncu Birce Akalay da test sonucuna itiraz eden isimler arasında yer aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akalay, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Tarafımıza herhangi bir belge veya bilgi iletilmedi. Yayınlanan listede yer alan maddeler, düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilgilidir. Ancak listede görünen yasaklı maddeyi hayatım boyunca kullanmadım.”

Akalay, avukatı aracılığıyla Adli Tıp raporuna itiraz edeceğini de duyurdu.

“En kısa zamanda, kendimden emin olduğum bu konuda sözde rapora (ki doğruysa) itirazda bulunacağız.”