Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerle tanınan 27 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçirdiği ağır kazanın ardından aylar süren yaşam mücadelesini kazandı. Ağustos ayında şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncunun komadan çıktığı öğrenildi.

Ağaç devrildi, oyuncu altında kaldı

Kaza, 17 Ağustos’ta İstanbul’un Kartal ilçesi Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana gelmişti. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen büyük bir ağaç, yoldan geçmekte olan İbrahim Yıldız’ın üzerine düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve kontrollü olarak komaya sokulmuştu.

İki ay süren komanın ardından gözlerini açtı

Yaklaşık iki ay boyunca komada kalan İbrahim Yıldız’dan sevindiren haber geldi. Genç oyuncunun doktorların yoğun çabaları sonucu hayati tehlikeyi atlattığı ve bilincinin yeniden yerine geldiği öğrenildi. Yıldız’ın ailesi ve yakın çevresi, uzun süredir süren bu zorlu sürecin ardından umut dolu bir açıklama yaptı.