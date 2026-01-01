Son Mühür/ Beste Temel- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Yusuf Güney, İstanbul’a dönüşünün ardından savcılığa giderek ifade verdi.

Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) alınan örneklerin sonucu ise kamuoyuna yansıdı.

İfade için ek süre istemişti

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney’in, çağrı tarihinde şehir dışında bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine savcılıktan ek süre talep eden Güney, İstanbul’a döndükten sonra İstanbul Adliyesi’ne giderek ifadesini verdi.

Adli Tıp’ta alınan örneklerin sonucu çıktı

Soruşturma dosyası kapsamında uyuşturucu kullanımı iddiasına yönelik olarak Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Güney’in test sonuçları tamamlandı. Yapılan incelemelerde, saç örneklerinde “kokain” maddesinin tespit edildiği bilgisi dosyaya girdi.

Test sonucuna sert tepki

Uyuşturucu test sonucunun basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yusuf Güney, karara sert ifadelerle tepki gösterdi.

Güney paylaşımında, “Zavallısınız, nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar körsünüz” ifadelerini kullandı.

“Utanılacak hiçbir şey yapmadım”

Güney açıklamasının devamında ise kendisine yöneltilen iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı: “Şimdi konuşma sırası bende… Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım.

Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz.”

“Her şeyi anlatacağım” çıkışı

Daha önce yaptığı “astral seyahat” açıklamalarıyla da kamuoyunda tartışma yaratan Güney, kendisini eleştirenlere yönelik ifadelerinde sert bir dil kullandı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Madde kullanmış, astral yapmış diyen tüm beyinsizler, sözüm size… Ülkenin yüzde 80’i bağımlı halde.

Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Zavallısınız… Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız.

Gerçekleri kabul edin ya da etmeyin; korkun, susun, görmezden gelin — fark etmez. Her şeyi anlatacağım sizlere.”

Soruşturma süreci devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, test sonuçlarının dosya kapsamındaki deliller arasında değerlendirileceği öğrenildi. Hukuki sürece ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.