Son Mühür- Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü’nün camdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen adli soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor.

Yalova’da meydana gelen olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, ölümün basit bir düşme olmadığını ortaya koyarken, dosyadaki şüpheleri daha da güçlendirdi.

Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, olayın kaza ya da intihar olmadığı yönündeki bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

Cinayeti itiraf eden isim: Sultan Nur Ulu

Olay sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun emniyette verdiği ifade dosyada dönüm noktası oldu. Ulu, ifadesinde cinayeti itiraf etti.

“Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti”

Sultan Nur Ulu, ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı: “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi.

O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk.”

Bu ifadelerin ardından Sultan Nur Ulu hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bilirkişi raporu tamamlandı

Güllü’nün ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bilirkişi heyeti raporunu tamamladı.

8 Ekim tarihinde olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü’nün camdan geriye doğru düşebilmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temasın var olması gerektiği tespit edildi. Raporda, düşmenin kendi kendine gerçekleşmiş olmasının teknik olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

Cenaze sonrası iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı

Güllü’nün cenazesinin ardından ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu. Özellikle, annesinin sahne kıyafetlerini sattığı yönündeki iddialar tartışma yaratırken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter bu iddiaları net bir dille yalanlayarak, “Annemin teri olan hiçbir şeyi dünyaya değişmem.” demişti.

Abladan ilk açıklama: “Cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum”

Güllü’nün ablası Kader Hanım, ilk kez canlı yayına bağlanarak olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nur Viral’in sunduğu programa telefonla katılan Kader Hanım, ölümün kaza ya da intihar olmadığını savundu.

“O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum.”

“Cenazede yılan gibi sağa sola bakıyordu”

Kader Hanım, cenazede gözlemlediğini söylediği bir detayı da kamuoyuyla paylaştı: “Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakıyordu.

‘Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?’ diye düşünüyordu. Ben bunu yanından oturduğum için fark ettim.”