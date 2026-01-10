Son Mühür - Uyuşturucu test sonuçları pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sonuçların kamuoyuna yansımasının ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim. Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım sağlığım, kızım ve daha fazla inançla, sorumlulukla yaşamak. Zaten hep böyleydi, belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum"

''Samimi bir tövbe...''

"Sosyal medyadan ne kadar samimiyet geçer bunun aslında farkına varmadım ama hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Aynı zamanda kaderimin ve hayatımın ritminin, benim seçimlerimden olduğunun ve tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım her şeyin kendi seçimlerim olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum. Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim.”

''İsteyen istediği şekilde anlıyor...''

''Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım sağlığım, kızım ve daha fazla inançla, sorumlulukla yaşamak. Zaten hep böyleydi, belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese, beni anlayışla karşılayanlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Etrafımdaki enerjiyi de anlıyorum, iyi hissettiriyor tabii ki. İsteyen istediği şekilde anlıyor, sosyal medya dünyası. Biz de bunun içine girmişiz belki de.”