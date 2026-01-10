Son Mühür / Osman Günden Spotify Türkiye’nin 2025 Wrapped listelerinde yılın en çok dinlenen sanatçısı olan Blok3, hem müzik hem de magazin gündeminde büyük tartışmalara yol açtı. Listenin açıklanmasının ardından ünlü popçu Demet Akalın, dijital platformlarda manipülasyon yapıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Akalın, daha önce yaptığı açıklamada listelerde adil olmayan yöntemlerin kullanıldığını belirterek, “Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” demişti. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

''Annemden büyük, anneannemle yaşıt''

Tartışmalar devam ederken Blok3, Zorlu Center’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genç rapçi, kendisine yöneltilen iddialara doğrudan polemik yapmadan yanıt vermek istediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim büyüklerimiz bize iftira ediyor. Cevap vermek bana yakışmaz. Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum. Biz bu kadar başarı elde ettik. Dünya listelerini mi kandırdık? Global Spotify beni paylaşıyor. Ama bizim memleketimizde destek yerine iftira görüyoruz. Teyzem Instagram’daki botlarını silerse iyi olur”

''Saygısız, terbiyesiz...''

Blok3’ün açıklamalarının ardından Demet Akalın da sessizliğini bozdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, genç rapçiye sert sözlerle yanıt verdi. Kendisine yöneltilen “bot” iddialarını reddeden Akalın, Blok3’e şunları ifade etti:

“Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa… Güldürme beni! Utan."