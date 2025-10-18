Son Mühür/ Beste Temel- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim sabahı çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınmıştı.

Aralarında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan gibi ünlü isimlerin bulunduğu 19 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Bazı ünlülerin test sonucu pozitif çıktı

Yapılan incelemelerde 19 kişiden sekizinin test sonucunun pozitif çıktığı tespit edildi. Pozitif sonuçlar kamuoyuna yansıdıktan sonra, listedeki bazı isimler sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak iddiaları reddetti. Ancak en dikkat çeken açıklama Dilan Polat’tan geldi.

“Kanımda sadece ilaçlarım çıkar”

Adı test sonucu pozitif çıkan isimler arasında yer alan Dilan Polat, Instagram hesabından ağlayarak bir video paylaştı. Polat, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz.”

Polat’ın gözyaşları içinde yaptığı bu açıklama kısa sürede gündem olurken, takipçileri ikiye bölündü. Kimileri Polat’a destek mesajları gönderirken, kimileri ise savunmasını inandırıcı bulmadı.