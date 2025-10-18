Son Mühür - Yalova’da evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter çıkan tüm iddialara açıklık getirdi.

Ülkem, annesinin '200 milyon lira parasının' olduğu iddiaları için şunu söyeldi:

''Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok"

''İftiralara maruz kaldık''

Ünlü sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin vefatının ardından kendisi ve kardeşi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Günaydın'ın haberine göre, ""Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, hakkındaki "yasaklı madde kullanımı" ve "annesinden maddi çıkar sağladığı" yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı. Gülter, “Yıllardır kendi alın teriyle çalışan bir hemşireyim. Annemin ismi üzerinden yapılan bu karalamalar bizi çok yıprattı” ifadelerini kullandı.

Ülkem, annesiyle olan ilişkisine dair iddialara şu sözlerle açıklık getirdi: "Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım" Para iddialarına ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bizim özel hayatımızı bilmedikleri için. Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok. Benim kızım özel okula gidiyordu, fazla masraf olmasın diye devlet okuluna aldık. Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım."

'Yasaklı madde' ayrıntısı

"Kendimi kimseye ispatlamak için yaptırmadım. Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim. Nişanlıyım aynı zamanda onu da düşünerek yasaklı madde testi yaptırdım. Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez."