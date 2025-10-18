Son Mühür/ Beste Temel- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim sabahı gözaltına alınan 19 ünlü isimle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Aralarında çok sayıda tanınmış sanatçı ve fenomenin yer aldığı dosyada, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonuçları kamuoyuna yansıdı.

8 ünlü ismin testi pozitif çıktı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Uyuşturucu madde kullanma” suçlamasıyla ifadeleri alınan 19 kişiye Adli Tıp Kurumu’nda test yapıldı. Testlerin tamamlanmasının ardından sekiz ismin sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi.

Pozitif çıkan isimler arasında Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım yer aldı.

Soruşturmada adı geçen diğer isimler arasında ise İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin ve Ceren Moray Orcan bulunuyor.

Soruşturma gizlilik kararı altında

Dosya kapsamında gizlilik kararı bulunduğu için resmi belge ve raporlar kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak bazı haber sitelerinde yer alan raporlar üzerinden iddialar gündeme geldi.

Birce Akalay’dan net açıklama: “Hayatım boyunca...”

Test sonuçlarında isminin geçmesi üzerine oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Akalay, dosyaya kendisinin ve avukatının dahi ulaşamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.”

“Adli Tıp raporuna itiraz edeceğiz”

Akalay, söz konusu iddialara karşı yasal yollara başvuracaklarını da duyurdu: “En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle.”