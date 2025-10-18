Son Mühür - Ünlü sanatçı Fatih Ürek, kısa süre önce evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Son bilgilere göre, sanatçının beyin sapında hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İlk açıklamalarda bilincinin açık olduğu ancak kritik sürecin devam ettiği belirtilmişti. Doktorlar, kalp krizinden sonraki ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en tehlikeli dönem olduğunu vurgulamıştı. Milliyet’in haberine göre, yoğun bakımda uyutulan Ürek’in beyin sapında hasar oluştuğu öğrenildi. Kalbinin durduğu dakikalarda beynine yeterince oksijen gitmediği için, uyandırıldığında vücudunda kalıcı hasar meydana gelme ihtimali olduğu öne sürüldü.

Fatih Ürek'in sağlık durumu