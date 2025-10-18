Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 8 Ekim’de Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 19 ünlünün kan ve saç örnekleri analiz edildi.

Sonuçlara göre, Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ile Birce Akalay’ın saçlarında kokain tespit edilirken, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın kanında “THC-COOH” adlı uyuşturucu madde bulundu. Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter’in ise kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaçların etken maddeleri belirlendi. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün örneklerinde ise herhangi bir yasak maddeye rastlanmadı.

''Asla yalan söylemedim...''

Derici, test sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, “Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de” dedi.