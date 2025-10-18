Gerekli tahlillerin gerçekleştirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürülen 19 kişiden saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan testler sonucunda, 8 kişinin testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Kanında yasaklı madde bulunmayan, ancak ilaç etkin maddesi tespit edilen Engin Polat’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı?"