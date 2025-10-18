Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma çerçevesinde, aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi, 'yasaklı madde kullanmak' suçlamasıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi.
Gerekli tahlillerin gerçekleştirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürülen 19 kişiden saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan testler sonucunda, 8 kişinin testinin pozitif çıktığı belirlendi.
''Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı?"
Kanında yasaklı madde bulunmayan, ancak ilaç etkin maddesi tespit edilen Engin Polat’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı?"
Polat, paylaşımında ayrıca sert bir küfürlü ifadeye de yer verdi.