Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında şarkıcılar, fenomenler ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi, “yasaklı madde kullanmak” suçlamasıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Soruşturma çerçevesinde bu kişiler, gerekli testlerin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örnekleri verdi.

Hangi isimlerin testi pozitif çıktı?

İstanbul’da gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Test sonuçlarına göre 8 ünlü isimde yasaklı maddeye rastlandı. Bu isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu belirtildi.

Test sonucu negatif çıkan isimlerden Feyza Altun, yaptığı açıklamayla dikkat çekti: Sınanmamışlığın kibri. Allah beni yargılayan herkesi onunla sınasın"