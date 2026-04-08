Son Mühür- Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirmişti.

Soruşturma çerçevesinde; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “bulundurmak veya kullanmak” ve “uyuşturucu temin etmek” suçlamalarıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Operasyonda; Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan’ın da aralarında bulunduğu isimler yer almıştı.

Mustafa Ceceli: “Bu bir itibar suikastı”

Hakkındaki iddiaların ardından video yayınlayan Mustafa Ceceli, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Ceceli, açıklamasında,

"Herkese iyi akşamlar. Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi.

Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Bengü cephesinden yazılı açıklama

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olan Bengü ise açıklamayı avukatı aracılığıyla yaptı. Sanatçının sosyal medya hesabından paylaşılan metinde,

"T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi̇ alınan müvekkil Bengü Erden, ilgili ifade işlemlerinin tamamlanmasını takiben kolluk biriminden ayrılmıştır.

Kendisini yakinen tanıyan aile, iş ve özel çevresi̇ tarafından da çok iyi̇ bilindiği üzere; müvekkil Bengü Erden, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmamıştır.

Müvekkilin öncelikle bir anne olması sebebiyle: konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet ile gerçeği̇ yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz." mesajı verildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin bir kısmı işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü serbest kalan isimler arasında yer almıştı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edilmişti.

Adli kontrol kararları açıklandı

Mahkemeye çıkarılan isimlerden Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Aynı dosya kapsamında hakim karşısına çıkan Melek Mosso ise herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmadan serbest bırakılmıştı.