Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanat ve medya dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimlere şok operasyon

İstanbul’da yürütülen soruşturma çerçevesinde; Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Operasyonun, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve temini” suçlamaları kapsamında gerçekleştirildiği öğrenilmişti.

Simge Sağın cephesinden ilk açıklama

Gözaltına alınan isimler arasında bulunan şarkıcı Simge Sağın hakkında avukatı aracılığıyla kamuoyuna açıklama yapıldı. Avukat Eda Salman tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün Simge Sağın’ın konutunda arama işlemi gerçekleştirilmiş olup, söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.

Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Simge Sağın’ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir."

Operasyonun detaylarını Başsavcılık açıkladı

Soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonun kapsamına ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, operasyonun İstanbul İl Jandarma ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü belirtilerek,

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.