Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik işlemler sürüyor.

Geçtiğimiz hafta çok sayıda isim gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmada adreslerinde bulunamayan bazı isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Melisa Döngel’den saç ve kan örneği alındı

Soruşturma kapsamında daha önce adresinde bulunamadığı öğrenilen oyuncu Melisa Döngel’in dün emniyete gelerek işlem yaptırdığı ortaya çıktı. Döngel’den saç ve kan örneği alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçirildi

Adresinde bulunamayan bir diğer isim olan şarkıcı Yusuf Güney de bugün soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Güney’in de gerekli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Soruşturmada daha önce kimler gözaltına alınmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında geçtiğimiz günlerde;

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Yurt dışındaki isimler için yakalama kararı

Soruşturma dosyasında yer alan ve yurt dışında oldukları tespit edilen bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda;

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.