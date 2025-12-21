Son Mühür- Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre;

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Derici, bu kez özel hayatına dair önemli bir gelişmeyi paylaştı. Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik tarihini netleştirdiklerini ilk kez kamuoyuna duyurdu.

Evlilik için tarih netleşti

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrem Derici, düğün planlarının kesinleştiğini belirterek 2026 yılının Eylül ayında evleneceklerini açıkladı.

Derici, ilişkilerinde ciddi bir sürece girdiklerini vurgulayarak, bu kararın hayatında yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.

“Melih’le birlikte değiştim”

İlişkisinin kendisini olumlu yönde etkilediğini dile getiren Derici, karakterinde yaşadığı dönüşümü samimi sözlerle anlattı.

Ünlü şarkıcı, “Genel olarak toksik bir insanım ama bu Melih’le değişti. Küfrü bile bırakma aşamasındayım. Kendimi eğitiyorum çünkü artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendimi hazır hissediyorum”

İrem Derici, annelik konusundaki düşüncelerini de açıkça dile getirdi. Kendini bu role hazır hissettiğini söyleyen Derici, “Benim gibi manyakların çocukları vatana millete hayırlı olur” sözleriyle gülümsetti.

İlk kez ev sahibi oldu

Özel hayatındaki değişimin yanı sıra maddi anlamda da önemli bir adım attığını açıklayan Derici, ilk kez ev sahibi olduğunu söyledi.

Uzun yıllar boyunca kazancını plansız harcadığını itiraf eden ünlü şarkıcı, bu kez kalıcı bir yatırım yaptığını belirtti.

“Aile kuracağım bir yuva yaptım”

Yeni aldığı evle ilgili duygularını paylaşan Derici, “Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım.

Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir yuva kurdum” diyerek hem evlilik hem de aile planlarına dair net mesajlar verdi.

