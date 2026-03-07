Son Mühür/ Merve Turan- Oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun ilişkisi, birlikte rol aldıkları “Fatih Harbiye” dizisiyle başlamıştı. Set arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2016 yılında düzenlenen törenle dünya evine girmişti.

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, mart ayında oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Şimdilerde oğluyla ilgileniyor

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Neslihan Atagül, zamanının büyük bölümünü oğluyla geçiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, zaman zaman annelik deneyimlerine dair paylaşımlarda bulunarak takipçileriyle bu özel anları paylaşıyor.

“İyi ki doğdun Aziz oğlum”

Neslihan Atagül’ün oğlu Aziz, bir yaşına bastı. Ünlü oyuncu, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı bir dizi fotoğrafla kutladı.

Paylaşımda oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Atagül, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İyi ki doğdun Aziz oğlum.

Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim.” Paylaşılan karelerde Aziz Doğulu’nun büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.