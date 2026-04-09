Son Mühür- Ünlülere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, Norm Ender (Ender Eroğlu), Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Enes Güler gözaltına alındı. 14 şüphelilerden, 11'inin gözaltına alındığı, 2'sinin firari ve 1'inin de yurt dışında olduğu öğrenildi.
