Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büşra Pekin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılmıştı. Pekin hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

“Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapmadım”

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; savcılık ifadesinde sosyal medya kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Pekin, herhangi bir şekilde uyuşturucuya özendirici içerik paylaşmadığını vurguladı. Oyuncu ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Sosyal medyalarım mevcuttur. Ancak hiçbir suretle bu platformlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, alıntı, yeniden gönderi yapmadım. Buna benzer bir paylaşım yapmam söz konusu dahi olmamıştır ve olamaz.”

Telefon şifresiyle ilgili dikkat çeken detay

Telefon şifresini paylaşmak istememesine de açıklık getiren Pekin, bunun nedeninin özel hayatına ilişkin hassasiyetler olduğunu belirtti:

“Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum.”

“Hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım”

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddiaları kesin bir dille reddeden Pekin, bu tür maddelerle hiçbir bağlantısı olmadığını ifade etti:

“Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam.

Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım.”

“Etkinliklerde tanıştım, yakınlığımız yok”

İfadesinde adı geçen kişilerle ilişkisinin yalnızca iş ortamıyla sınırlı olduğunu dile getiren Pekin, özellikle Sercan Yaşar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve instagramda ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim.

Bahse konu şahsı da birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır.”

“Böyle bir ortamda bulunmam söz konusu değil”

Uyuşturucu kullanımına karşı net bir duruşu olduğunu vurgulayan Pekin, bu tür ortamlarda bulunmadığını belirtti:

“Bahse konu yasa dışı maddelerin kullanılmasını asla tasvip etmediğim için çevremdeki insanlar beni böyle bir ortama davet edemeyeceklerini ve ikram edemeyeceklerini bilirler. Bu nedenle buna benzer bir duruma asla şahit olmadım.”

Etkin pişmanlık hükümlerini reddetti

Pekin, ifadesinin sonunda herhangi bir suç işlemediğini belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı kabul etmedi:

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için teminde söz konusu olmamıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”