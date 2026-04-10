Son Mühür- Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Semiramis Pekkan, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Akciğerinde tespit edilen kötü huylu kitle nedeniyle zorlu bir süreçten geçen sanatçıdan hayranlarını sevindiren haber geldi.

Akciğer ameliyatı geçirmişti

Semiramis Pekkan, yapılan tetkiklerin ardından akciğerinde kötü huylu bir kitle olduğunu öğrenmişti. Pekkan, doktorların önerisi doğrultusunda ameliyata alınmış ve akciğerinin alt lobu alınarak tedavi süreci başlatılmıştı.

Geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Pekkan, süreci yakından takip eden hayranlarına düzenli olarak bilgi vermişti.

Kemoterapi sürecini balon uçurarak kutladı

Tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayan Pekkan, kemoterapi sürecini de başarıyla tamamladı. Bu önemli dönüm noktasını gökyüzüne balon uçurarak kutlayarak duygusal anlar yaşamıştı.

Sosyal hayata hızlı dönüş

Tedavi süresince peruk kullanmayı tercih eden Semiramis Pekkan, sağlık durumunun iyileşmesiyle birlikte sosyal hayatına da hızlı bir dönüş yaptı.

Semiramis Pekkan, kardeşi Ajda Pekkan’ın konser öncesi provasına katılarak moral depoladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Pekkan’ın neşeli hali dikkat çekti.