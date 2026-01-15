Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Alya Şahinler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahinler, yaşadığı sürecin ardından ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Adli Tıp’ta test verdi, serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Alya Şahinler’den kan ve saç örnekleri alınd. Gerekli incelemelerin ardından savcılıkta ifade veren Şahinler, herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmadan serbest bırakıldı.

“Bu tür şeylere çocukluğumdan beri karşıyım”

Serbest bırakılmasının ardından katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, uyuşturucuya karşı net bir duruşu olduğunu vurguladı.

Şahinler, çocukluğundan bu yana bu tür maddelere karşı olduğunu belirterek, çevresini de buna göre seçtiğini dile getirdi.

“Devlet istedi, ben de icabet ettim”

Soruşturma sürecine saygı duyduğunu ifade eden Alya Şahinler, devletin çağrısına kayıtsız kalmadığını ve yeniden çağrılması durumunda yine hazır olacağını söyledi.

Test sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını belirten Şahinler, sürecin zorlu olduğunu ancak yasal prosedürlere güven duyduğunu ifade etti.

“Sonuçları gönül rahatlığıyla bekliyorum”

Şahinler, test sonuçlarını heyecanla beklemediğini vurgulayarak, kendisinden ve yaşam tarzından emin olduğunu söyledi.

Yakın çevresinin de bu konuda kendisine güvendiğini ifade eden sanatçı, sonuçların açıklanmasının ardından kendisini sevenlerin de gönül rahatlığıyla süreci değerlendireceğini dile getirdi.