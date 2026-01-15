Son Mühür - Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir ödül töreninde giydiği kıyafetle konuşulan Hande Erçel hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Akalın, Erçel’in tarzını eleştirerek, “Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya” yorumunda bulundu.

Şarkıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim Akalın’ın sözlerini “gereksiz ve incitici” olarak değerlendirirken, diğerleri bunun kişisel bir görüş olduğunu dile getirdi. Tartışma hızla magazin gündeminin üst sıralarına yükselirken, Hande Erçel cephesinden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Demet Akalın’ın yorumu ise sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.