Son Mühür- “Menajerimi Ara” dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ahsen Eroğlu, bu kez bir soruşturma kapsamında gündeme geldi.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Tiyatro turnesi nedeniyle İstanbul dışında

Son olarak Deha dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşan Ahsen Eroğlu’nun da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun, yürütülen soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Eroğlu’nun tiyatro turnesi nedeniyle İstanbul dışında bulunduğu, gün içerisinde kente dönerek emniyete gideceği aktarıldı.

14 kişi hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/73811 sayılı dosya kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda:

11 şüpheli gözaltına alındı

2 şüphelinin firari olduğu belirlendi

1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, kamu sağlığını tehdit eden suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle sürdürülmektedir.”