İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirilmişti. Soruşturma çerçevesinde, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 14 isim

Yürütülen süreçte hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler yer aldı.

Bir kısmı gözaltına alındı

Operasyon kapsamında şüphelilerin bir bölümünün gözaltına alındığı, bazı isimler üzerindeki işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.

Somer Sivrioğlu yurt dışındaydı

Hakkında gözaltı kararı bulunan şef Somer Sivrioğlu’nun yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer bazı şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

“Dönüş biletimi aldım”

Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık üç aydır Avustralya’da bulunduğunu belirterek, ifade vermek üzere Türkiye’ye döneceğini açıkladı.

“Ülkeme dönüp ifade vereceğim”

Açıklamasında sürece iş birliği içinde yaklaşacağını vurgulayan Sivrioğlu, “Dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum” dedi.

“Hukuki sürece uyuyorum”

Sivrioğlu, devletin yürüttüğü soruşturmalara saygı duyduğunu ve gerekli tüm hukuki süreçlerde sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade etti.