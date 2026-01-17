İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, adliyede yaşadığı rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme” suçlamasıyla tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün adliyede işlemleri sırasında sağlık sorunu yaşayan Nazlıcan Taşkın, hastaneye kaldırılmış ve bugün Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş oldu.