Hatay’da düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere yapılan maaş artışının yetersiz olduğunu belirterek, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iyileştirme talebi içeren bir önerge sunacaklarını açıkladı.

Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde partililere hitap eden Özel, CHP’nin emekli maaşları konusunda Meclis’te süreci yakından takip ettiğini söyledi. Emeklilere yönelik düzenlemeler gündeme geldiğinde partisinin Meclis çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Özel, ilk aşamada gündeme gelen rakamın kabul edilmediğini, komisyon görüşmelerinde yapılan artışla maaşın 20 bin liraya çıkarıldığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

“Ortak tutum” çağrısı yaptı

Özel, muhalefetin ortak tutum alması halinde hem emekli maaşlarında hem de asgari ücrette artış yapılabileceğini savundu. Asgari ücretin 28 bin liraya yükseltilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Özel, farklı siyasi partilerin de mevcut emekli maaşını yetersiz bulduğunu ve bu yönde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Emeklilere seslendi: Takip edin

Meclis’te yapılacak görüşmelerde iyileştirme önergesinin oylanacağını belirten Özel, parti gruplarının verdikleri sözlere bağlı kalması halinde muhalefetin sayısal çoğunluğu sağlayabileceğini söyledi. CHP, DEM Parti, Yeni Yol grubu ve MHP’nin birlikte hareket etmesi durumunda gerekli çoğunluğun aşılacağını ifade eden Özel, emeklilere de Meclis’teki oylamayı dikkatle takip etmeleri çağrısında bulundu.