Son Mühür - Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Bölgesi’nde devam eden deprem fırtınasına dair Sözcü TV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''Tümör gibi büyüyen...''

10 Ağustos'ta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntıları "tümör gibi büyüyen bir deprem kümesi" olarak tanımlayan Bektaş, fay hatlarının birbirini tetikleme ihtimaline vurgu yaptı. Prof. Dr. Osman Bektaş ayrıca, Balıkesir-Sındırgı merkezli depremin Uşak bloğu olarak adlandırılan fay sistemi üzerindeki son deprem olduğunu ifade etti.

Bektaş, 1969'dan beri bu blokta 6 büyük depremin meydana geldiğini belirterek, son depremin etkisinin batıya doğru yayıldığını vurguladı:

"Uşak bloğunun doğusunda bu depremleri yaşadık ama hiç deprem yaşanmayan bir kenar var ki o da bloğun batı kenarı. Yani Manisa, Akhisar, İzmir, hatta daha kuzeye, Bursa ve İstanbul'a doğru giden hatta bir büyük deprem yaşamadık."

Ege ve Bursa risk taşıyor

Bektaş, Balıkesir depremi sonrası oluşan stres transferinin batı yönündeki fayları harekete geçirmiş olabileceğini ve bunun Manisa, Akhisar, İzmir ile hatta Bursa bölgelerinde ileride deprem riskini artırabileceğini belirtti. Prof. Dr. Osman Bektaş, sismik hareketliliğin güneye doğru ilerlediğini belirterek Muğla ve Aydın’ın da riskli bölgeler arasında olduğunu söyledi. Her stres transferinin anında bir depreme yol açmayacağını vurgulayan Bektaş, batıdaki fay hatlarının yeterli enerjiyi biriktirmesi durumunda depremin kaçınılmaz hale geleceğini ifade etti. Bu nedenle, bölgedeki sismik aktivitelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini dile getirdi.